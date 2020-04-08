ايرانية عمرها 95 عاما تتعافى من مرض كورونا

واضاف الدكتور سيد محسن موسوي يوم امس الثلاثاء ان هذه المريضة دخلت المستشفى قبل اسبوعين بسبب اصابتها بفيروس كورونا.

وقال اخصائي الامراض المعدية ان هذه المريضة تعاني من مرض السكر وكذلك مصابه بمرض الزهايمر غير انها وبعد تلقيها العلاج استعادت صحتها بشكل كامل وخرجت يوم امس الثلاثاء من المستشفى.

وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الثلاثاء 62 الفا و 589شخصا، والمتوفين 3872 والمتعافين 27 الفا و39 شخصا.

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