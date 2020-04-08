جمهورية اذربيجان تتعاطف مع الشعب الإيراني

و في مقابلة مع الصحفيين مساء امس الثلاثاء في مكان عرض العلم الإيراني، اعرب السفير الإيراني لدى جمهورية أذربيجان "جواد جهانغيرزادة " عن امتنانه لاجراء الحكومة الاذريية في التضامن مع إيران حكومة وشعبا في مكافحة فيروس كورونا وايضا احياء ذكرى ضحايا هذا المرض والمصابين حاليا بالفيروس الراقدين في المستشفيات.

و وصف جهانغيرزاده، عرض العلم الإيراني على أكبر مجمع ثقافي حيدر علييف في باكو، بأنه علامة على تضامن وتعاطف جمهورية أذربيجان مع شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد فيروس كورونا واننا نثمن هذا الموقف .

كما شكر السفير الايراني، حكومة باكو على مساعدتها في علاقات إيران الاقتصادية مع أوروبا وروسيا وجورجيا ودول أخرى في المنطقة عبر أراضي جمهورية أذربيجان في الوضع الحالي.

و أشاد بتعاون جمهورية أذربيجان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة فيروس كورونا ومساعدة المؤسسات ذات الصلة في هذا البلد لمجموعة من المواطنين الإيرانيين الذين عادوا إلى إيران عبر أراضي أذربيجان.

ورفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق مركز حيدر علييف الثقافي في باكو، جاء في اطار دعم حكومة وشعب جمهورية أذربيجان لجهود المجتمع الدولي لمكافحة فيروس كورونا، كما رفعت اعلام دول اخرى مثل الصين وفرنسا والمانيا في الايام الماضية في هذا المجمع الثقافي.

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