تخصيص اكثر من 100الف مليار تومان لمكافحة كورونا

واضاف جهانغيري اليوم الاربعاء في جلسة منح الثقة لوزير الجهاد الزراعي، اشكر مجلس الشورى الاسلامي الذي عقد اجتماعاته العلنية في هذه الفترة الحساسة للغاية.

وهنأ حلول العام الايراني الجديد 1399 وعيد النوروز وعيد ميلاد منقذ العالم البشري الامام المهدي( عج )لجميع ابناء الشعب الايراني واعضاء مجلس الشورى الاسلامي وقال اتمنى ان يوفقنا الله في التغلب على المشاكل التي تواجهها البلاد في مختلف المجالات وان ينقذ الشعب الايراني الذي يعاني اليوم من فيروس كورونا وان يشفي جميع المرضى .

واشار جهانغيري الى الصعوبات التي مرت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية في العام 1398(انتهى 20 مارس 2020) وقال بفضل الله تمكنا من اجتياز هذه المشاكل بشكل جيد؛ لقد ضربت الفيضانات العديد من المحافظات لكن قمنا بإعادة بناء جزء كبير من الاضرار الناجمة عنها.

وتطرق الى اغتيال الفريق الشهيد " قاسم سليماني" وحادث الطائرة الاوكرانية و اخيرا تفشي فيروس كورونا في البلاد واكد ان لجنة مكافحة كورونا التي تم تشكيلها بموافقة المجلس الاعلى للامن القومي ويتراسها رئيس الجمهورية تعمل على احتواء فيروس كورونا.

واستطرد ان احتواء فيروس كورونا يحتاج الى دراسات عديدة كونه فيروسا جديدا و ترك تاثيرا كبيرا على مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على العصيد العالمي و من هذا المنطلق يجب على الحكومة والبرلمان والاكاديميين والنخب دراسة تاثيرات هذا الفيروس و العمل علي احتوائه.

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