مجلس الشورى الاسلامي يمنح الثقة لوزير الجهاد الزراعي

وفي عملية التصويت التي جرت خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء حصل خاوازي على 196 صوتا فيما ارضه 15 نائبا و امتنع 4 نواب عن التصويت من مجموع 210 نواب شاركوا في عملية التصويت.

وتمت عملية التصويت بعد استماع المجلس لتصريحات النواب المؤيدين والمعارضين كما حضر اجتماع اليوم النائب الاول لرئيس الجمهورية " اسحاق جهانغيري" للدفاع عن برنامج كاظم خاوازي.

وكاظم خاوازي من مواليد 1968 يحمل شهادة الدكتوراه في الزراعة" ويشغل منصب مساعد وزير الجهاد الزراعي ورئيس منظمة البحوث الزراعية .

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