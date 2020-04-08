٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83743354
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مجلس الشورى الاسلامي يمنح الثقة لوزير الجهاد الزراعي

مجلس الشورى الاسلامي يمنح الثقة لوزير الجهاد الزراعي

طهران / 8 نيسان / ابريل / ارنا – منح مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء الثقة لوزير الجهاد الزراعي " كاظم خاوازي" مع اغلبية 196 صوتا .

وفي عملية التصويت التي جرت خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء حصل خاوازي على 196 صوتا فيما ارضه 15 نائبا و امتنع 4 نواب عن التصويت من مجموع 210 نواب شاركوا في عملية التصويت.

وتمت عملية التصويت بعد استماع المجلس لتصريحات النواب المؤيدين والمعارضين كما حضر اجتماع اليوم النائب الاول لرئيس الجمهورية " اسحاق جهانغيري" للدفاع عن برنامج  كاظم خاوازي.

وكاظم خاوازي من مواليد 1968 يحمل شهادة الدكتوراه  في الزراعة" ويشغل منصب مساعد وزير الجهاد الزراعي ورئيس منظمة البحوث الزراعية .

انتهى**م م*

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