حجم التجارة الخارجية في المحافظة المركزية بلغ مليارا ونصف مليار دولار

وأضاف آقازادة في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، الأربعاء : أن أكثر من 1.8 مليون طن من البضائع، تم تصديرها من جمارك المحافظة المركزية العام الماضي بقيمة مليار دولار الى 83 دولة.

واشار الى استيراد حوالي 180 ألف طن من السلع خلال العام الماضي، بما في ذلك المواد الخام والآلات التي يتطلبها خط الإنتاج ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 470 مليون دولار من 58 دولة إلى المحافظة.

وقال اقازادة : أن حجم التبادل التجاري في المحافظة المركزية ازداد بمقدار الضعفين خلال العام الماضي مقارنة بالسابق بفضل جهود النشطاء الاقتصاديين ومدراء حكومة التدبر والامل.

وتعمل أكثر من 2800 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في أجزاء مختلفة من المحافظة المركزية، وتعرف هذه المحافظة بأنها القطب الرابع لصناعة البلاد.

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