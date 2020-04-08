٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:١١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83743466
٠ Persons

سمات

في عام ازدهار الإنتاج:

حجم التجارة الخارجية في المحافظة المركزية بلغ مليارا ونصف مليار دولار

حجم التجارة الخارجية في المحافظة المركزية بلغ مليارا ونصف مليار دولار

اراك/ 8 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال محافظ المحافظة المركزية، ان حجم التجارة الخارجية في المحافظة بلغ خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس) الذي سمي بعام "ازدهار الانتاج"، مليارا ونصف المليار دولار بجهود النشطاء الاقتصاديين ورجال الاعمال .

وأضاف آقازادة في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، الأربعاء : أن أكثر من 1.8 مليون طن من البضائع، تم تصديرها من جمارك المحافظة المركزية العام الماضي بقيمة مليار دولار الى 83 دولة.

واشار الى استيراد حوالي 180 ألف طن من السلع خلال العام الماضي، بما في ذلك المواد الخام والآلات التي يتطلبها خط الإنتاج ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 470 مليون دولار من 58 دولة إلى المحافظة.

وقال اقازادة : أن حجم التبادل التجاري في المحافظة المركزية ازداد بمقدار الضعفين خلال العام الماضي مقارنة بالسابق بفضل جهود النشطاء الاقتصاديين ومدراء حكومة التدبر والامل.

وتعمل أكثر من 2800 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في أجزاء مختلفة من المحافظة المركزية، وتعرف هذه المحافظة بأنها القطب الرابع لصناعة البلاد.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 7 =