دعم البحث العلمي بين إيران والبرازيل

ووقعت دائرة الشؤون العلمية والتقنية التابعة لرئاسة الجمهورية وصندوق دعم الباحثين والتقنيين لمؤسسة ساوباولو للأبحاث البرازيلية (FAPESP)، مذكرة تعاون لتسريع التعاون العلمي بين البلدين في مختلف المجالات بين البلدين.

وبحسب المذكرة، سيتم دعم البحوث المشتركة من قبل الباحثين الإيرانيين والبرازيليين، بالإضافة إلى دعم ورش العمل والندوات التدريبية، وإن التوقيع على هذه المذكرة سيؤدي إلى تطوير التبادل العلمي بين الباحثين من البلدين وسيتيح فرصة لاستخدام القدرات العلمية.

تعد برامج تبادل الخبرات بين الباحثين خطوة أخرى سيتم دعمها من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه لتمهيد الطريق أمام زيادة التعاون العلمي بين البلدين.

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