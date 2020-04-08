٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83743715
٠ Persons

سمات

ظريف : ايران مستعدة لنقل خبراتها في مجال مكافحة كورونا

ظريف : ايران مستعدة لنقل خبراتها في مجال مكافحة كورونا

طهران/ 8 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الارميني والاذربيجاني ، ان ايران مستعدة لنقل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة فيروس كورونا .

وذكرت دائرة الاعلام في الخارجية الايرانية ان ظريف تلقى اليوم الاربعاء اتصالين هاتفيين من نظيريه الاذربيجاني " المار محمد يارف" والارميني "  زوهراب مناساكانيان"  حيث اعرب الوزيران عن تضامن بلديهما مع ايران في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

من جهة ثانية كتب ظريف تغريدة على تويتر باللغة الروسية رحب فيها بفكرة روسيا الموسومة ( الممر الاخضر بدل الحرب الاقتصادية والحظر ) .

واشار ظريف الى ان العديد من الدول اغلقت حدودها الجغرافية للحد من انتشار كورونا ولكنها فتحت حدود ارسال المساعدات ، اما الرئيس الامريكي دونالد ترامب فقد رفض الدعوات الدولية لرفع الحظر عن ايران من اجل مواجهة كورونا والحيلولة دون انتشاره لدول الجوار.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 4 =