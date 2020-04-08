٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83743817
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منظمة الصحة العالمية : مؤشر الاصابة بفيروس كورونا في ايران بات مستقرا

منظمة الصحة العالمية : مؤشر الاصابة بفيروس كورونا في ايران بات مستقرا

طهران / 8 نيسان / ابريل / ارنا – اعلنت منظمة الصحة العالمية ان مؤشر الاصابات بفيروس كورونا في ايران بات مستقرا وذلك في ضوء الاجراءات الوقائية المتبعة من جانب السلطات الايرانية.

وقال مدير المكتب الاقليمي لشؤون الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية "ريجارد برنان"، انه نظرا لتعزيز الاجراءات الوقائية المؤثرة من جانب السلطات الايرانية، نحن نشاهد اليوم مؤشرا مستقرا للاصابات بفيروس كورونا في ايران؛ وفي الواقع هناك مؤشرات دالة على تراجع عدد المصابين الجدد خلال الايام الاخيرة ايضا.

علما ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، اعلن اليوم الاربعاء بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 67 الفا و286 شخصا، والوفيات 4003 حالية، بينما تعافى من الفيروس لحد الان 29 الفا  و812 شخصا.

انتهى ** ح ع

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