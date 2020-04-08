هواة الادب الفارسي في جامعات صربيا يعلنون تضامنهم مع ايران ضد كورونا

وافاد مراسل "ارنا" من العاصمة الصربية، ان هؤلاء الطلاب اشاروا عبر فيديو مسجل، الى اواصر المحبة التي تجمعهم بالشعب الايراني، مؤكدين تعاطفهم معه في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كما دعا هؤلاء الجامعيون الى التعاضد ونشر روح الامل بين الناس لمواجهة الكوارث والخروج من هذه الازمة.

ونوه طلاب اللغة الفارسية الصربيون بجهود الاطباء والممرضين الايرانيين خلال الفترة العصيبة الراهنة؛ واكدوا بانهم يشجعون الكوادر الطبية والعلاجية في ايران من خلال التصفيق الجماعي لهم يوميا عند الساعة الثامنة مساء.

يذكر انه وفقا لآخر الاحصائيات الصادرة عن المراكز الصحية والعلاجية في صربيا، فقد بلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا بين مواطني هذا البلد الفين و447 شخصا، وعدد الوفيات 61 حالة.

وبحسب وزارة الصحة الايرانية، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس داخل البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء، 67 الفا و286 شخصا، والوفيات 4003 حالة، بينما تعافى من الفيروس لحد الان 29 الفا و812 شخصا.

انتهى ** ح ع