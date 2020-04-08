وزير الصحة يثمن خدمات معهد باستور للأبحاث في تحديد الإصابات بكورونا

وأعرب نمكي في رسالته عن تمنياته للعاملين في هذا المعهد بمزيد النجاح والتوفيق.

وترأس معهد باستور للأبحاث فريق العمل الخاص بتحديد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الأيام الأولى من تفشي الفيروس وإعلان حالة الطوارئ في إيران، وتولى مسؤولية تطوير شبكة مختبرات التشخيص لهذا الوباء في البلاد.

وأجرى هذا المعهد ما يزيد عن 220 ألف اختبار في البلاد خلال الـ50 يوما الماضية من خلال تطوير وزيادة عدد مختبرات التشخيص الحكومية والأهلية الى ما يزيد عن 90 مختبرا.

انتهى**أ م د