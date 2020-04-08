٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٦:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83744052
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قائد بحري ايراني : لا يمكن اعتراض او رصد مسار غواصة غدير الخفيفة

قائد بحري ايراني : لا يمكن اعتراض او رصد مسار غواصة غدير الخفيفة

طهران / 8 نيسان / ابريل / ارنا – اكد قائد الصناعات البحرية للجيش الايراني "الادميرال عباس فاضل نيا" : ان احدى النقاط الايجابية لدى غواصة "غدير" الخفيفة يكمن في حجمها الصغير الذي يحول دون اعتراض او رصد مسارها.

واشار الادميرال "فاضل نيا" في تصريح اليوم الاربعاء، الى انجاز عمليات الصيانة والتحديث على غواصة غدير والتحاقها بإسطول الغواصات التابع لبحرية الجيش؛ مبينا ان هذه الغواصة من فئة الغواصات الخفيفة عالميا والتي بدأت عمليات انتاجها منذ سنوات في البلاد.

واكد قائد الصناعات البحرية للجيش، ان ايران تقف الى جانب الدول القليلة في العالم، التي تمتلك تقنية انتاج الغواصات بكافة الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ولفت الادميرال فاضل نيا، الى ان بحرية الجيش تواصل الجهود في اطار تعليمات سماحة القائد العام للقوات المسلحة بهدف تعزيز اقتدارها، وقد حققت لغاية الان انجازات ملحوظة لاسيما في مجال تقنية الغوص وانتاج الغواصات.

يذكر ان غواصة غدير الايرانية الخفيفة، انضمت اليوم الاربعاء الى اسطول الغوص التابع لبحرية الجيش الايراني.

انتهى ** ح ع

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