حزب الشعب الباكستاني يؤكد ضرورة إلغاء الحظر ضد إيران لمواجهة كورونا

وفي تصريح لمراسل إرنا في إسلام آباد اليوم الأربعاء، أشارت السيدة نفيسة شاه الى عدم إزالة الولايات المتحدة حظرها المفروض على إيران على الرغم من جميع الضغوط الدولية.

وأعربت عن أملها في أن يتفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنه يتعين عليهما رفع الحظر المفروض على إيران لمنع وقوع كارثة إنسانية وأزمة اقتصادية.

وتابعت، "ان نظام الصحة والعلاج في الولايات المتحدة أصبح اليوم خارج نطاق الخدمة تقريبا في مواجهة وباء كورونا، فكيف يتوقع الساسة الأميركان من دولة تعاني من أشد انواع الحظر التعامل مع الأزمة الراهنة بمفردها دون دعم دولي؟"

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