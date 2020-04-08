وزير الصحة يشيد بجهود مركز الشؤون العلمية والتكنولوجيا التابع لرئاسة الجمهورية

كرمانشاه/ 8 نيسان/ ابريل/ ارنا - اعلن مدير عام الجمارك في محافظة كرمانشاه (غرب ايران) عن تصدير 2 مليار و201 مليون و 395 الف و 416 دولار من البضائع بزنة 5 ملايين و673 الف و 788 طن من الجمارك والاسواق الحدودية بالمحافظة الى خارج البلاد خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2020).