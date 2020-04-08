المعهد الوطني للابحاث الفضائية يعلن تسويق الانابيب الحرارية المنتجة محليا

ولفت صميمي في تصريح له اليوم الاربعاء، ان الانابيب الحرارية متعددة الاستخدام في مجال المنظومات الفضائية، بما في ذلك التحكم بدرجة الحرارة عند الاقمار الصناعية.

كما اشار رئيس معهد الابحاث الفضائية في ايران، الى اتساع نطاق استخدام الانابيب الحرارية لدى صناعات الصلب والسيراميك ايضا، فضلا عن توظيفها لانتاج الطاقة الحرارية الجوفية وتبريد المفاعلات (النووية).

وحول الاختبارات الدقيقة التي اجريت في اطار المعايير القياسية على هذا المنتج، اشار هذا المسؤول الى قياس المقاومة ونسبة الاطمئنان لدى هذه الانابيب الحرارية المصنعة محليا؛ مؤكدا ان ذلك شكل انجازا منقطع النظير في تاريخ البلاد.

انتهى ** ح ع