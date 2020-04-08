شركة إيرانية قائمة على المعرفة تنتج 130 ألفا من دروع الوجه الواقية

وتم توزيع هذا المنتج على مستشفيات طهران والمدن الكبرى الأخرى في البلاد.

ووضعت الشركة خطة لزيادة الإنتاج بقدر 250 ألف درع حتى أواسط أيار/مايو المقبل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الأربعاء 64 الفا و586 شخصا، فيما تم تسجيل 121 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد المتوفين في ايران 3993 شخصا.

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