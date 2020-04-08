اجراء عملية صيانة اساسية لغواصة من طراز "غدير" للقوة البحرية الايرانية

وتم تدشين هذه الغواصة صباح اليوم الاربعاء، بعد اخضاعها لعملية الصيانة الاساسية، بحضور عدد من المسؤولين والقادة والمهندسين في القوة البحرية الايرانية.

ونفذت عملية الصيانة الاساسية من قبل المهندسين في مصانع القوة البحرية اعتمادا على المعرفة والامكانيات الوطنية في التصليح والصيانة.

وانضمت هذه الغواصة للمنطقة البحرية الاولى (امامت) للقوة البحرية للجيش الايراني في ميناء بندرعباس جنوب ايران.

وقال مدير مصانع بحرية الجيش الايراني الادميرال عباس فاضل نيا ان غواصة "غدير" التي انضمت الى بحرية الجيش لا يمكن رصدها .

واشار الادميرال فاضل نيا الى انضمام غواصة "غدير" الى لواء الغواصات التابع لبحرية الجيش، موضحا ان هذا الطراز من صنف الغواصات خفيفة الوزن حيث يتم تصنيعها محلياً.

ولفت الى ان مصانع بحرية الجيش الايراني تصنع هذا الطراز منذ أعوام حيث انضمت الى البلدان القليلة في العالم صاحبة التقنية في تصنيع مختلف أنواع الغواصات بشكل كامل.

واشار الى تصنيع غواصات من طراز "فاتح" منذ عامين في مصانع بحرية الجيش الايراني، لافتا الى انضمام غواصة "غدير" الى بحرية الجيش بتركيب جميع المعدات المصنعة محلياً.

ونوه الى ان غواصة "غدير" تمتاز بحجمها الصغير حيث لا يمكن رصدها وفي المقابل تستطيع حمل طوربيدات ذكية تشكل تهديدا حقيقيا على الاعداء وتدمير معداتهم البحرية.

انتهى ** 2342