نمو الصادرات الايرانية عبر جمارك سيستان وبلوجستان بنسبة 17 بالمائة

وقال رضا راستي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" اليوم الاربعاء، ان صادرات البلاد خلال العام الماضي عبر جمارك سيستان وبلوجستان بلغت مليونا و 356 الفا و 807 اطنان.

واضاف، ان قيمة هذه الصادرات بلغت مليارا و 95 مليونا و 929 الف دولار، وشملت العديد من السلع غالبيتها الاسمنت والتمر والحمص والمنتوجات السيراميكية.

وقال، ان واردات البلاد خلال العام الماضي من هذه الجمارك بلغت مليونا و 326 الفا و 687 طنا بقيمة مليار و 91 مليونا و 446 الف دولار.

واشار الى ان الواردات تشير الى زيادة بنسبة 5 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع العام الذي سبقه، موضحا بان غالبية الواردات تشمل الارز والذرة للتغذية الحيوانية والقمح والسكر.

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