زيادة رواتب العمال في ايران بنسبة 21 بالمائة

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الاعلى للعمل لتحديد رواتب العمال للعام الجاري الذي عقد مساء الاربعاء واستغرق 6 ساعات بحضور وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي ومندوبي العمال واصحاب العمل.

وقال مندوب العمال ناصر جمني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان الاجتماع الرابع لتحديد رواتب العمال للعام (الايراني) الجاري انتهى مساء الاربعاء عبر التصويت والاتفاق بين العمال واصحاب العمل.

واضاف، انه تم تحديد الحد الادنى لاجور العمال الشهري بـ 18 مليونا و 350 الف ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

انتهى ** 2342