الامام الخامنئي: الشعب الایرانی جسد عمق ثقافته الاسلامية في مكافحة كورونا

واضاف سماحته فی خطاب بثه التلفزيون الايراني مباشرة اليوم الخميس بمناسبة ذكرى مولد الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالي فرجه الشريف، ان الامام المنتظر مهمته تندرج في اقامة القسط والعدل وامة النبي محمد (ص) في كل حادثة من الاحداث يجب ان لا يتغلب عليها اليأس وانتظار الفرج يعني الحركة من اجل التقرب الي المجتمع المهدوي اكثر.

واضاف سماحته ان هناك وقت محدد وحكمة على اساس ذلك تسير الامور والفرج ياتي بعد الشدة و الاحداث العصيبة.

ونوه سماحة قائد الثورة الاسلامية الي ان بالامس وفي ليلة النصف من شعبان رفعت ملايين الاكف بالدعاء والتضرع وهذا يجلب المزيد من البركة للمجتمع.

و حول ازمة فيروس كورنا و انتشاره في العالم قال سماحته ان الوباء المتفشي يعتبر امتحانا للحكومات وايضا للشعوب واضاف ان ايران والعالم شهدوا من قبل الكثير من المعضلات التي فاقت ازمة كورونا،مؤكدا ان مشاركة الشعب الايراني في مكافحة كورونا جسدت عمق ثقافته الاسلامية.

يتبع**1110