محافظ البنك المركزي يؤكد على حق ايران في الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي

وكتب همتي اليوم الخميس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، قبل نحو شهر عقب اعلان صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم الدعم اللامشروط للدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا، طلبت ايران الحصول على هذا الدعم استنادا على حقها في هذا المجال إلا ان هناك اشخاص من خارج صندوق النقد الدولي يعملون على حرف هذا الطلب المشروع.

واکد همتي انني اعلن للجميع، انه وفقا لما زعمت به امريكا حول اعفاء الية اينستكس (INSTEX) وحتي القنوات المالية السويسرية (SHTA) من الحظر الامريكي الاحادي فان هذه الاليات تفسح المجال امام تبادل المساعدات الانسانية في اطار الدعم الذي سيقدمه صندق النقد الدولي لايران.

واشار الی الرفض الامریکی لمساعدات صندوق النقد الدولي لايران وكتب ان الدول الاوروبية و باقي دول العالم بدات استخدام هاتين الاليتين معربا عن امله بألا يمس الرفض الامريكي بسمعة صندوق النقد الدولي وادائه المتمثل في تقديم المساعدات للدول الاعضاء خاصة ايران.

واضاف اننا عاقدون العزم لمتابعة طلبنا في اطار الضمان المالي السريع RFI معلنا بذلك اننا نتوقع ان يقوم صندوق النقد الدولي بالاجابة علي الطلب الايراني على وجه السرعة كون ايران من الاعضاء المؤسسين للصندوق.

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