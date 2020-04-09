٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٥٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83744995
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خلال اتصال هاتفي مع وزير الخزانة التركي..

واعظي: مستعدون للمساعدة ونقل الخبرات لتركيا في مواجهة كورونا

واعظي: مستعدون للمساعدة ونقل الخبرات لتركيا في مواجهة كورونا

طهران / 8 نيسان / ابريل /ارنا- اجرى رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي محادثات هاتفية مع وزير المالية والخزانة التركي برات آلبايراك حول احدث الاليات لمواجهة مرض كورونا في البلدين، معلنا استعداد ايران لتزويد تركيا بالخبرات المكتسبة في هذا المجال.

واكد واعظي وآلبايراك في مباحثاتهما الهاتفية اليوم الخميس ضرورة اجراء مشاورات مكثفة بين وزيري الصحة للبلدين، واشارا الى ضرورة تبادل الخبرات على صعيد مكافحة مرض كورونا.

واشاد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمساعدات الانسانية التركية لايران وقال، ان ايران على استعداد لتقديم مختلف انواع الدعم ونقل خبراتها لتركيا على صعيد مواجهة كورونا.

واعرب الجانبان خلال مباحثهما الهاتفية عن ارتياحهما للخطوات المؤثرة المتخذة على صعيد تنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين البلدين واعلنا استعداد جمارك البلدين لنقل السلع على مدار الساعة في ظل الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية .

كما اكد واعظي وآلبايراك في الوقت ذاته ضرورة تسهيل التبادل بين تجار البلدين في الظروف الراهنة والتوصل الى بروتوكول صحي دقيق .

انتهى ** 2342

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