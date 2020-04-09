الرئيس روحاني: ليعمل صندوق النقد الدولي بالتزاماته دون تمييز في هذه الظروف الصعبة

ولدى اتصاله هاتفيا بمحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، تلقى الرئيس روحاني تقريرا عن مسار طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ورفض ممارسة أي تمييز بين ايران وسائر الدول، وقال: ينبغي لصندوق النقد الدولي في هذه الظروف الصعبة، ودون التأثر بالمحاولات الخبيثة لأعداء الشعب الايراني، ان يعمل وفق واجباته وانطلاقا من التزاماته الدولية.

وفي الاتصال، شرح محافظ البنك المركزي الاجراءات المتخذة، وأعلن أن طلب إيران يمر بمرحلة العرض على اللجنة التنفيذية للصندوق، مؤكدا العزم على متابعة هذا الطلب.

كما شرح همتي كيفية متابعة استخدام موارد البنك المركزي لدى البنوك الاجنبية وسائر الموارد المتاحة من أجل توفير احتياجات المواطنين وخاصة الاحتياجات اللازمة لمكافحة كورونا.

وشرح تحقيق إيران نجاحا حقوقيا في مواجهة أميركا، في إلغاء تجميد 1.6 مليار دولار من أرصدة البنك المركزي لدى بنك "كلير ستريم" في لوكسمبورغ.

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