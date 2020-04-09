٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83745007
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الرئيس روحاني: ليعمل صندوق النقد الدولي بالتزاماته دون تمييز في هذه الظروف الصعبة

الرئيس روحاني: ليعمل صندوق النقد الدولي بالتزاماته دون تمييز في هذه الظروف الصعبة

طهران / 8 نيسان / ابريل /ارنا- دعا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، صندوق النقد الدولي للعمل بالتزاماته في هذه الظروف الصعبة بلا تمييز ودون التاثر بالمحاولات الخبيثة لاعداء الشعب الايراني.

ولدى اتصاله هاتفيا بمحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، تلقى الرئيس روحاني تقريرا عن مسار طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ورفض ممارسة أي تمييز بين ايران وسائر الدول، وقال: ينبغي لصندوق النقد الدولي في هذه الظروف الصعبة، ودون التأثر بالمحاولات الخبيثة لأعداء الشعب الايراني، ان يعمل وفق واجباته وانطلاقا من التزاماته الدولية.

وفي الاتصال، شرح محافظ البنك المركزي الاجراءات المتخذة، وأعلن أن طلب إيران يمر بمرحلة العرض على اللجنة التنفيذية للصندوق، مؤكدا العزم على متابعة هذا الطلب.

كما شرح همتي كيفية متابعة استخدام موارد البنك المركزي لدى البنوك الاجنبية وسائر الموارد المتاحة من أجل توفير احتياجات المواطنين وخاصة الاحتياجات اللازمة لمكافحة كورونا.

وشرح تحقيق إيران نجاحا حقوقيا في مواجهة أميركا، في إلغاء تجميد 1.6 مليار دولار من أرصدة البنك المركزي لدى بنك "كلير ستريم" في لوكسمبورغ.

انتهى ** 2342

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