الرئيس روحاني يؤكد على تدشين مشاريع البنية التحتية وفق الخطط المرسومة

وأوعز الرئيس روحاني لوزير النفط بتسريع عملية استكمال مشروع خط أنابيب النفط من كوره (بوشهر) إلى جاسك (هرمزكان) حتى يتم تدشين المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارتي النفط والطاقة لتلبية احتياجات البلاد في مجال الطاقة خلال هذه الفترة التي يتفشى فيها مواجهة فيروس كورونا، قائلاً ان الحفاظ على صحة العاملين في مجالات الانتاج وتقديم الخدمات للمواطنين يعد اولوية وان البروتوكولات الصحية ينبغي التزامها بعناية في جميع مجالات هذه الوزارات.

وقدم وزير النفط بيجن زنكنة خلال هذه المباحثات الهاتفية تقريراً عن حالة السوق العالمية وأسعار النفط والقضايا التي سيتم مناقشتها في مؤتمر بالفيديو بين وزراء الطاقة في البلدان المصدرة للغاز.

بدوره أكد وزير الطاقة رضا أردكانيان على التنفيذ الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تشغيل مشاريع البنية التحتية للمياه والكهرباء وفقا للخطط المرسومة والالتزام بالبروتوكولات الصحية في الوزارة.

وقدم تقريرا عن سير تنفيذ مشاريع صناعة الماء والكهرباء ومشاريع شبكات الري والبزل.

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