١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83745090
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تفريغ وشحن اكثر من 94 مليون طن من السلع في موانئ هرمزكان جنوب ايران

تفريغ وشحن اكثر من 94 مليون طن من السلع في موانئ هرمزكان جنوب ايران

بندرعباس / 10 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مدير عام شؤون الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوب ايران "الله مراد عفيفي بور" عن تفريغ وشحن 94 مليونا و 758 الف طن من السلع النفطية وغير النفطية في موانئ المحافظة خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس)، بزيادة قدرها 1.2 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وقال عفيفي بور في تصريح له مساء الخميس، انه من اجمالي السلع التي تم شحنها وتفريغها في موانئ المحافظة البالغة 94 مليونا و 758 الف طن، هنالك 62 مليونا و 369 الف طن متعلق بالسلع غير النفطية و 32 مليونا و 388 الف طن بالسلع النفطية.

واضاف، انه تم ترانزيت 89 الفا و 304 اطنان من مختلف انواع المشتقات النفطية عبر موانئ المحافظة فيما تم تسجيل اكثر من 19 مليونا و 994 الف طن بصفة ملاحة ساحلية (Cabotage).   

واعلن بان حجم السلع المصدرة في القطاع النفطي من موانئ المحافظة بلغ 12 مليونا و 304 الاف طن بزيادة قدرها 4.8 بالمائة.

وتابع مدير المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء "الشهيد رجائي" انه خلال العام الماضي دخلت المحافظة اكثر من 8 ملايين و 943 الف طن من السلع غير النفطية، فيما بلغ حجم صادرات السلع غير النفطية من موانئ المحافظة 35 مليونا و 977 الف طن خلال العام الماضي.

انتهى ** 2342

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