23 وفاة و500 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية في العالم

وأضافت الخارجية في بيان لها، إن عدد الإصابات في صفوف الجالية الفلسطينية في جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأميركية 151 إصابة غالبيتهم العظمى بصحة مستقرة وجيدة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما يتوفر لديها من معلومات بلغ 349 إصابة، و15 وفاة نتيجة الفيروس.

وثمنت الوزارة دور الأطباء الفلسطينيين في الخارج، الذين يتقدمون الصفوف مع زملائهم وباسم الانسانية جمعاء في مواجهة فيروس "كورونا".

وذكرت أنه في أوروبا وحدها، يشارك نحو ألف طبيب فلسطيني، في مواجهة هذا الفيروس، ويعرضون حياتهم للخطر، مؤكدة أن ثلاثة منهم في كل من إسبانيا وأمريكا وإيطاليا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن عديد الإصابات في صفوف

الأطباء والممرضين ورجال الإسعاف من أصول فلسطينية وقعت في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت أن عدد المصابين الفلسطينيين في إيطاليا بلغ 15 بعد تسجيل إصابة جديدة، منهم 4 في العناية المشددة، وما تبقى حالتهم مستقرة، كما سجلت حالة وفاة واحدة لطبيب فلسطيني كان يعمل في المستشفيات الإيطالية، في حين سجلت

حالتين شفاء.

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