وزارة الدفاع تنتج الكمامات ذات الفلاتر الايونية المتطورة للمرة الاولى

وفي مراسم تدشين خط انتاج الكمامات ذات الفلاتر الايونية المتطورة قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي اليوم الجمعة ان المتخصصين الشباب الايرانيين تمكنوا من الحصول على تقنية انتاج الكماكات ذات الفلاتر

الايونية والبلورية المتطورة للمرة الاولی بعد انجاز مرحلة الابحاث في اطار رفع حاجات البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

واشار العميد حاتمي الى امكانية انتاج 100 الف كمامة يوميا في الوقت الراهن وقال انه بعد مرور شهر من انتاج هذه الكمامات فان وزارة الدفاع ستكون قادرة على زيادة الانتاج بواقع 500 الف كمامة لتلبية حاجات البلاد.

انتهى**2018