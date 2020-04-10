١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83745358
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زنغنه يعلن عن اتفاق 22 دولة لخفض انتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا

زنغنه يعلن عن اتفاق 22 دولة لخفض انتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا

طهران/10نيسان/ابريل - اعلن وزير النفط الايراني عن اتفاق 22 دولة لخفض انتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا وقال انه اتخذ القرار بان تستمر المفاوضات مع المكسيك لحسم هذا القرار.

وبشأن تفاصيل الاجتماع الطارئ الذي عقده ممثلو الدول الاعضاء في منظمة اوبك والدول المنتجة للنفط المشاركة من خارجها (اوبک بلس) عبر الویب لمدة عشر ساعات والنصف قال زنغنه اليوم الجمعة في تصريح للمراسلين: كما قلت ان الاتفاق

حصل بين منتجي الاعضاء في اوبك وخارجها لخفض الانتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا كما اتخذ القرار بان ينضم اليه سائر منتجي النفط في العالم.

وصرح ان القرار سيكون لمدة عامين وللمرة الاولى في تاريخ منظمة اوبك، يتم اتخاذ قرار لمدة عامين مضيفا: هذه واحدة من أكثر الأرقام غير المسبوقة في تاريخ أوبك ودول خارجها في مجال خفض الإنتاج.

وقال زنغنه انه اتخذ القرار بان تستمر النقاشات والمفاوضات مضيفا ان 22 دولة اتفقت بهذا الشأن لكن المكسيك كانت لديها ملاحظات حيث ان دراستها كانت تستغرق وقتا وبالتالي فاتخذ القرار بأن يجري التفاوض معها للوصول الى النتيجة وحسم

هذه القضية.

انتهى**2018

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