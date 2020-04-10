إصابات كورونا بوحدة الطائرات الصهيونية المسيرة على قطاع غزة

واوضحت الصحيفة إن هنالك إصابتين في صفوف جنود وحدة (ركاب السماء) والمسئولة عن تشغيل طائرات التجسس الصغيرة من هذا النوع وأن أحدهم دخل موقع (كيسوفيم) وتسبب بحجر العشرات من جنود لواء المظليين".

ولفتت إلى أن المصاب تسبب كذلك بحالة كبيرة من التوتر والقلق في صفوف الجنود في قاعد الجيش الأكبر القريبة من القطاع.

وبعد إدخال العشرات من جنود وحدة المراقبة للحجر الصحي بدت عليه أعراض الإصابة بكورونا، في الوقت الذي اضطر فيه الجنود العائدون لقواعدهم للكذب حول أماكن تواجدهم سعيًا للسماح لهم بدخول مواقع المراقبة نظرًا للنقص الحاد في أعداد

جنود الوحدة بسبب الخشية من الفيروس.

كما بينت الصحيفة أن الكثير من جنود المراقبة والتحكم بوحدات أخرى لم يتم إخضاعهم للحجر الصحي على الرغم من مخالطتهم لمصابين بسبب النقص الحاد في القوى البشرية في هذا المجال.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال قوله بأن عمليات الوحدة لم تتأثر بالإصابات وذلك على الرغم من تواجد قائد الوحدة ونائبه في الحجر الصحي.

وبلغ عدد الوفيات في الكيان الصهيوني ٩٣ فينا زادت الإصابات عن عشرة آلاف نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا.

انتهى**387

