جهانغيري يؤكد استمرار دعم الحكومة للمنظمات الشعبية

وخلال اجتماع المجلس الاعلى للرخاء في البلاد اليوم الجمعة، اكد جهانغيري ضرورة التعاون والتنسيق من قبل هذه المنظمات في مسار دعم المحرومين المتضررين بسبب فيروس كورونا.

وفي الاجتماع تقرر تشكيل وبدء انشطة لجان المحافظات "مجالس التعاون والحكومة والمؤسسات العامة والمنظمات الشعبية" بغية استقطاب الدعم وتنسيق المساعدات.

وشرح النائب الاول لرئيس الجمهورية برامج الحكومة للدعم الاجتماعي وقال، انه في ضوء اتساع نطاق القضية فانه ينبغي استمرار جهود الحكومة خاصة فيما يتعلق بتعاون المنظمات العامة غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والمنظمات الشعبية والتي قدمت خدمات لافتة في هذا الصدد.

واوضح جهانغيري بان اهم اجراءات الحكومة بعد تفشي فيروس كورونا تتمثل في تقديم الدعم النقدي ما بين 200 الف الى 600 الف تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) لنحو مليون اسرة من الاسر الاضعف في المجتمع وكذلك المصادقة على منح اعتماد بقيمة 1 و 2 مليون تومان للاسر المعوزة والتخطيط لمنح اعتماد بقيمة مليون تومان للاسر التي تتلقى الدعم الحكومي.

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