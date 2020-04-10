بارزاني يتحدث عن دعم ايران لاقليم كردستان العراق في التصدي لداعش

وقال بارزاني في مقابة مع قناة "ام بي سي" بثت يوم الجمعة، إن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي استشهد في ضربة جوية أميركية قبل أشهر، اتصل به خلال الأيام الأولى لاجتياح تنظيم داعش شمال وغرب العراق.

وأوضح أن سليماني سأله عما يحتاجونه لصد هجوم داعش وأنه طلب منه ذخيرة مضادة للدروع فأرسلت إيران طائرتين محملتين بالذخيرة.

وأشار بارزاني إلى أن "الإرهاب كان موجوداً سابقاً، لكن داعش ظاهرة عجيبة وغريبة، فخلال ٢٤ ساعة شهدنا التنظيم على حدودنا بامتداد ألف كيلومتر، ولم تكن لدينا إمكانيات لان حكومة بغداد منعت وصول الأسلحة إلينا ووافقتها أميركا على ذلك للأسف".

وتابع بارزاني، بشأن سرعة انهيار القوات العراقية، بالقول، إن "الجيش العراقي لم يبن على أساس ولائه للوطن، وداعش استنزف طاقاته بشكل مخيف".

وأردف بأنه لم يكن من المتوقع سيطرة داعش على الموصل بهذه السهولة، مشيرا إلى أن قائد الأركان وقائد القوات فرا عند قصف معسكر بادوش بالهاونات من قبل التنظيم.

وأضاف رئيس إقليم كردستان السابق، أن قوات الجيش العراقي التجأت فيما بعد إلى البيشمركة.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح ثلث مساحة العراق صيف عام 2014 واعلن العراق تحقيق النصر على التنظيم الارهابي عام 2017 بتضحيات القوات العراقية بمختلف صنوفها وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والدعم الاستشاري من قبل الجمهورية الاسلامية بطلب من الجانب العراقي.

انتهى ** 2342