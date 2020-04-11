صحيفة إيران تعود من جديد مع تطبيق الشروط الصحية

وطبقا للشروط الصحية فقد وضع كل عدد في كيس من النايلون مع قفازات كهدية تشجيعا للالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .

يذكر ان صحيفة إيران تطبع بالطريقة الرقمية وبالالتزام الكامل بالشروط الصحية للمكان والعاملين حيث يوضع كل عدد في ظرف من البلاستيك مع زوج من القفازات لاستخدامها من قبل القراء عند تصفح الجريدة.

و کان المركز الوطني لمكافحة كورونا قد اصدر أمرًا، 30 اذار / مارس ، بتعليق طباعة الصحف الورقية في إيران.

صحيفة إيران، يومية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، تصدر عن مؤسسة إيران الثقافية.هذه الصحيفة تصدر منذ عام 1995م ، وتقع مقرها في العاصمة الإيرانية طهران.

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