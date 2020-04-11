ناشطة السلام الأمريكية تدعو للتحقيق بقيام ترامب لاهداء كمامات الى اسرائيل

واضافت الناشطة في منظمة " كود بينك" للسلام "ارييل غولد" في حديث لوكالة ارنا ، انه في الوقت الذي يضطر فيه الكادر الصحي في امريكا الى ارتداء الكمامات المستعملة فان ترامب يهدي مليون كمامة الى الجيش الاسرائيلي ليتمكن باطمئنان من ممارسة الاحتلال.

وحول مصدر هذا الخبر قالت غولد انه نشر لاول مرة في صحيفة "جوراليزم بوست" الاسرائيلية وبعدها بثه المراسل الاذاعي للجيش الاسرائيلي ، ثم انتشر بشكل واسع وانتشرت معه العديد من الانتقادات لاجراءات ترامب.

ودعت الناشطة المؤسسات الحكومية والمدنية الامريكية للتحقيق في ارسال المستلزمات الطبية التي يحتاجها الشعب الامريكي الى جيش محتل، مؤكدة ضرورة معرفة ما اذا كان البنتاغون قد ارسل الكمامات الى اسرائيل أم لا ، مع ان مانشر حتى الان يؤكد حصول الصفقة.

واشارت غولد التي تسكن ولاية نيويورك الى أن فيروس كورونا انتشر بشدة في هذه الولاية الامريكية التي باتت تعاني كثيرا من نقص المستلزمات الطبية والصحية ومن بينها الكمامات.

واعتبرت الناشطة الامريكية للسلام ان من المخجل لأمريكا ان تمتنع عن ارسال هذه المستلزمات الى الدول الفقيرة بينما تهديها لاسرائيل ، مضيفة ان على واشنطن ان تعمل على فك الحصار عن قطاع غزة الفلسطيني واطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظل انتشار فيروس كورونا.

انتهى** 2344