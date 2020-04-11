آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : السبت 11 نيسان 2020 – الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات : 1,700,770 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 102,775 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : 376,615
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 503,177- الوفيات : 18,761- المتعافون : 27,314
اسبانیا، المصابون : 158,273- الوفيات : 16,081- المتعافون : 55,668
ايطاليا، الاصابات : 147,577 – الوفيات : 18,849 - المتعافون :30,455
فرنسا، المصابون : 124, 869 - الوفيات : 13,197 - المتعافون : 24,932
المانيا ، المصابون : 122,171 - الوفيات : 2,736 – المتعافون 53,913
الصين، المصابون : 81,953 الوفيات : 3,339- المتعافون : 77,525
بريطانيا، المصابون :73,758 الوفيات : 8,958 المتعافون : 334
ایران، المصابون : 68,192 - الوفيات : 4,232 المتعافون : 35,465
انتهى** 2344
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