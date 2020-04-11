آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

نيويورك / 11 نيسان / ابريل / ارنا – قال المحلل السياسي وعضو معهد دراسات الشرق الاوسط "جورجيو كافيرو" ان القوى الشرقية هي من ستنتصر بعد القضاء على كورونا، مشددا على ان العالم لن ينسى تصرفات امريكا خلال ازمة كورونا واستمرارها في فرض الحظر غير الانساني ضد الشعوب ومن ضمنها ايران.