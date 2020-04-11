١١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83746214
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /11 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم السبت، على الشكل التالي :

آخر تحديث : السبت 11 نيسان 2020 – الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 1,700,770 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 102,775 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 376,615

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :   

آمریکا، المصابون : 503,177- الوفيات : 18,761- المتعافون : 27,314

اسبانیا، المصابون : 158,273- الوفيات : 16,081- المتعافون : 55,668

ايطاليا، الاصابات : 147,577 – الوفيات : 18,849 - المتعافون :30,455

فرنسا، المصابون : 124, 869 - الوفيات : 13,197 - المتعافون : 24,932

المانيا ، المصابون : 122,171 - الوفيات : 2,736 – المتعافون 53,913

الصين، المصابون : 81,953 الوفيات : 3,339- المتعافون : 77,525

بريطانيا، المصابون :73,758  الوفيات : 8,958   المتعافون :  334

ایران، المصابون : 68,192 -  الوفيات : 4,232 المتعافون : 35,465

انتهى** 2344

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