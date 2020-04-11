روحاني : مشروع التباعد الاجتماعي الذكي سيطبق بالتدريج

وفي اجتماع له اليوم السبت مع رؤساء اللجان المتخصصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا ، قال روحاني ان مايبعث على الارتياح هو ان الخبراء والاطباء الايرانيين استطاعوا ببحوثهم في الداخل وبتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الاخرى أن يتعرفوا الى حد كبير على سلوكيات فيروس كورونا وطرق مكافحته ، وهذا أمر مهم للغاية.

واشاد روحاني بخطوة وزارة الصحة بوضع منظومة لتسمية المشاغل والاعمال التي يُعاد استئنافها معتبرا ان هذا الاجراء يطمئن الى حد كبير بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة كورونا ، مع عودة هذه الانشطة والمشاغل الى العمل بالتدريج.

يتبع..