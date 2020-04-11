مساعد رئيس الجمهورية يرعى تدشين اول خط انتاج لاجهزة فحص المناعة ضد فيروس كورونا

وقال مدير قسم المبيعات لدى الشركة المنتجة لهذا الجهاز "وحيد يونسي" : ان مشروع انتاج اجهزة فحص المناعة المخبرية، يهدف الى تقييم مدى ردود فعل جهاز مناعة افراد المجتمع ضد هذا المرض.

واضاف يونسي للصحفيين على هامش مراسم تدشين الجهاز اليوم : ان هذا المنتج سيتم استخدامه الى جانب سائر اجهزة التشخيص المخبرية حول فيروس كورونا.

كما نوّه بأداء جهاز فحص المناعة ودوره في وضع السياسات والخطط الكفيلة بالحدّ من انتشار الامراض السارية وحماية سلامة المجتمعات، بما في ذلك مشروع "التباعد الاجتماعي الذكي" داخل المدن والمهن المختلفة.

واردف، ان خط الانتاج الاول لهذا الجهاز سيغطي احتياجات 5 الاف مختبر في انحاء البلاد دون مواجهة اي قيود؛ مبينا ان سقف انتاجه الحالي يبلغ 8 الاف قطعة شهريا.

وتابع، ان كل جهاز قادر على فحص 96 شخصا في غضون 75 دقيقة؛ مما يشكل انجازا عالميا منقطع النظير.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 70 الفا و29 شخصا، واجمالي الوفيات 4357 حالة، وان عدد المتعافين من الفيروس 41 الفا و947 شخصا.

انتهى ** ح ع