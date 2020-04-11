شركة ايرانية تنتج جهاز غاز الاوزون لمكافحة كورونا

ويستخدم هذا الجهاز الذي انتجته شركة "طراحان الكترونيك مبتكر" الايرانية القائمة على المعرفة، في تعقيم الفواكهة والخضروات والمنازل والمكاتب والمستشفيات والملابس كما يمكن استخدامه في تعقيم المساحات الصغيرة مثل الغرف والسيارات او محيط أسرة المرضى.

وسبق أن استخدم غاز الاوزون لمكافحة الفطريات والبكتيريا والجراثيم والسارس وفيروسات الإنفلونزا، كم استخدم في دول شرق آسيا هذا الاسلوب لمحاربة فيروس کورونا.

وتمكنت شركة "طراحان مبتكر" الايرانية من توطين هذا انتاج الجهاز بثلث سعر الجهاز الأجنبي المماثل، وهي تعمل حاليًا على توسيع خط انتاج هذا المنتج.

انتهى**2018/ ح ع **