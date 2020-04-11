آخر الاحصائيات حول انتشار فيروس كورونا في العالم

- آخر تحديث - اليوم السبت 11 نيسان / ابريل 2020 ، الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء :

اجمالي عدد المصابين عالميا : ۱,۷۱۶,۳۳۲

اجمالي عدد الوفيات عالميا : ۱۰۳,۸۴۷

اجمالي عدد المتعافين عالميا : ۳۸۹,۰۰4

- الدول التي سجّلت اكبر عدد الاصابات والوفيات والشفاء، حسب التسلسل جاءب على الشكل التالي :

آمریکا / الاصابات : ۵۰۳,۱۷۷ – الوفیات : ۱۸,۷۶۱ - المتعافون : ۲۷,۳۱۴

اسبانیا / الاصابات : ۱۶۱,۸۵۲ – الوفيات : ۱۶,۳۵۳ – المتعافون : ۵۹,۱۰۹

ایطالیا / الاصابات : ۱۴۷,۵۷۷- الوفيات : ۱۸,۸۴۹ – المتعافون : ۳۰,۴۵۵

فرنسا / الاصابات : ۱۲۴,۸۶۹ – الوفیات : ۱۳,۱۹۷ – المتعافون : ۲۴,۹۳۲

المانيا / الاصابات : ۱۲۲,۵۳۰ – الوفیات : ۲,۷۳۶ – المتعافون : ۵۳,۹۱۳

الصين / الاصابات : ۸۱,۹۵۳ – الوفیات : ۳,۳۳۹ – المتعافون : ۷۷,۵۲۵

بريطانيا / الاصابات : ۷۳,۷۵۸ – الوفیات : ۸,۹۵۸ – المتعافون : ۳۴۴

ايران / الاصابات : ۷۰۰۲۹ – الوفیات : ۴۳۵۷ – المتعافون : ۴۱۹۴۷

انتهى ** ح ع