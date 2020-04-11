١١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٦:٢٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83746854
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آخر الاحصائيات حول انتشار فيروس كورونا في العالم

آخر الاحصائيات حول انتشار فيروس كورونا في العالم

لندن / 11 نيسان / ابريل / ارنا – اعدت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) تقريرا حول اخر حصيلة انتشار فيروس "كوفيد 19" (كورونا) في انحاء العالم، وذلك بناء على مصادرها الاعلامية الموثوقة ومكاتب تمثيل الوكالة في خارج البلاد؛ وفيما يلي جانب منه :

- آخر تحديث - اليوم السبت 11 نيسان / ابريل 2020 ، الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء :
اجمالي عدد المصابين عالميا : ۱,۷۱۶,۳۳۲
اجمالي عدد الوفيات عالميا :    ۱۰۳,۸۴۷     
اجمالي عدد المتعافين عالميا : ۳۸۹,۰۰4

- الدول التي سجّلت اكبر عدد الاصابات والوفيات والشفاء، حسب التسلسل جاءب على الشكل التالي :
آمریکا / الاصابات : ۵۰۳,۱۷۷ – الوفیات : ۱۸,۷۶۱ - المتعافون : ۲۷,۳۱۴
اسبانیا /  الاصابات : ۱۶۱,۸۵۲ – الوفيات : ۱۶,۳۵۳ – المتعافون : ۵۹,۱۰۹
ایطالیا / الاصابات : ۱۴۷,۵۷۷- الوفيات : ۱۸,۸۴۹ – المتعافون : ۳۰,۴۵۵
فرنسا / الاصابات : ۱۲۴,۸۶۹ – الوفیات : ۱۳,۱۹۷ – المتعافون : ۲۴,۹۳۲
المانيا / الاصابات : ۱۲۲,۵۳۰ – الوفیات : ۲,۷۳۶ – المتعافون : ۵۳,۹۱۳
الصين / الاصابات : ۸۱,۹۵۳ – الوفیات : ۳,۳۳۹ – المتعافون : ۷۷,۵۲۵
بريطانيا / الاصابات : ۷۳,۷۵۸ – الوفیات : ۸,۹۵۸ – المتعافون : ۳۴۴
ايران / الاصابات : ۷۰۰۲۹ – الوفیات :  ۴۳۵۷ – المتعافون : ۴۱۹۴۷

انتهى ** ح ع     

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