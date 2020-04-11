وزير الصناعة الايراني: توفير المستلزمات الصحية خلال ازمة كورونا مثال حقيقي لازدهار الانتاج

وخلال اجتماعه اليوم السبت بمساعديه اشار رحماني الى بعض الاجراءات المتخذة على مستوى البلاد في عام ازدهار الانتاج (العام الايراني الماضي الذي انتهى في 19 اذار/مارس) فيما يتعلق باكمال سلسلة الفلزات الاساسية وقال، لحسن الحظ انه تم خلال العام الماضي كسر الرقم القياسي لانتاج الفلزات الاساسية في الاعوام الاربعين الماضية وكمثال بارز على ذلك تمكنا في مجال انتاج النحاس من تحقيق اعلى قدر من زيادة الانتاج رغم ظروف البلاد الخاصة وتصعيد الحظر المفروض.

واضاف، انه في مجال النحاس فضلا عن تحقيق رقم قياسي في الانتاج تمكنا من زيادة الصادرات فيه الى اكثر من الضعف، وللمرة الاولى في تاريخ البلاد تم تدشين مصنع لانتاج حامض الكبريتيك براسمال قدره 1500 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا).

يتبع ** 2342