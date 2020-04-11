١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83747097
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ربيعي: توجه الحكومة الاساسي حماية المواطنين من كورونا وتداعياته الاقتصادية

ربيعي: توجه الحكومة الاساسي حماية المواطنين من كورونا وتداعياته الاقتصادية

طهران / 12 نيسان / ابريل /ارنا- أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، أن التوجه الأساس للحكومة يتمثل في الحفاظ على أرواح المواطنين في مواجهة كورونا وكذلك تجاه تداعياته الاقتصادية الوخيمة.

وكتب ربيعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: إن الحفاظ على سياسة الصحة محورا، وفضلا عن حاجته لنظام صحي وطبي فاعل، فإنه بحاجة ايضا إلى أسس اقتصادية قوية للحفاظ على معيشة الطبقات الضعيفة التي تواجه الأزمة بسبب البطالة وانخفاض العائدات.

واضاف، ان الحفاظ على أرواح المواطنين في مواجهة كورونا وكذلك من تداعياته الوخيمة، يمثل التوجه الأساس للحكومة، لذلك فإن الحكومة تتبع سياسة الصحة محورا، رغم إن خطة "التباعد الاجتماعي" الذكية، والتوازن بين الصحة والاقتصاد، يكونان فاعلين حينما يكون الرصيد الاجتماعي في أعلى مستوياته.

وقال ربيعي: إنه علينا تحقيق قفزة في توليد الرصيد الاجتماعي. ففي حال تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإيجاد التوازن بين الصحة والاقتصاد، سيكون بامكان إيران ان تقدم نموذجا جيدا للعالم.

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