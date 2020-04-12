زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مدينة قطور في شمال غرب ايران

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و ۵۳ دقيقة و ۶ ثواني صباح اليوم (حسب التوقيت المحلي ).

و مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض ۳۸.۴۶ والطول۴۴.۴۳ درجة وفي عمق ۶ كيلومترات من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

يذكر ان قطور من نواحي مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية و كانت هذه المنطقة قد تعرضت الى هزات ارضية بقوة 4.2 و4.3 درجة على مقياس ريختر في 26 و25 فبراير الماضي.

انتهى**1110