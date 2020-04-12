١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٨:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83747165
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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مدينة قطور في شمال غرب ايران

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مدينة قطور في شمال غرب ايران

طهران/۱۲نيسان/ابريل/ارنا- ضرب زلزال بقوة ۴.۶ درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاحد مدينة قطور التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية في شمال غرب ايران .

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و ۵۳ دقيقة و ۶ ثواني صباح اليوم (حسب التوقيت المحلي ).
و مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض ۳۸.۴۶  والطول۴۴.۴۳ درجة وفي عمق ۶ كيلومترات من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

يذكر ان قطور من نواحي مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية و كانت هذه المنطقة قد تعرضت الى هزات ارضية بقوة 4.2 و4.3 درجة على مقياس ريختر في 26 و25  فبراير الماضي.

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