١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٣١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83747178
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مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية تختبر جهاز التنفس الاصطناعي

مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية تختبر جهاز التنفس الاصطناعي

طهران/ 12 نيسان/ابريل/ارنا- يتم اختبار جهاز التنفس الاصطناعي (ونتيلاتور) حسب معايير ISO۸۰۶۰۱-۲-۱ الدولية في المختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية.

وافادت مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية االيوم الاحد انه ونظرا الى انتشار فيروس كورونا وضرورة استخدام اجهزة التنفس الاصطناعي ( ونتيلاتور) وتزويد المراكز الطبية بهذا الجهاز، يتم اختبار اجهزة التنفس الاصطناعي حسب معايير   ISO۸۰۶۰۱-۲-۱۲ الدولية في المختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية.

واعلن مختبر الاجهزة الطبية التابع لمختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية استعداده لاختبار جهاز التنفس الاصطناعي وفقا لمعايير  ISO۸۰۶۰۱-۲-۱۲ الدولية.
ووفقا لاحدث الاحصائيات، اصيب  70 الفا و 29 شخصا لغاية اليوم الاحد بفيروس كورونا في ايران تعافى منهم 41 الفا و 947 شخصا فيما توفي 4 الاف و 357 اخرون.
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