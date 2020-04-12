القطاع الزراعي هو المسؤول عن تأمين الأمن الغذائي للشعب

واضاف جهانغيري اليوم الاحد خلال مراسم تسمية وزير الجهاد الزراعي " كاظم خاوازي" ان القطاع الزراعي هو المسؤول عن تأمين الامن الغذائي وان الحكومات لايمكنها تجاهل هذا القطاع، مبينا ان ايران بلد كبير ولها اهداف سامية، مؤكدا أن القضية الاهم هي الامن الغذائي للشعب وهو الاساس لمنع ممارسة الضغوطات السياسية على الحكومات .

واشار جهانغيري الى الوزير الجديد وقال : ان السيد خاوازي شخص مهني ويمتاز بفاعلية عالية في مجال القطاع الزراعي، متمنيا له النجاح في تطوير هذا القطاع المهم الذي له علاقة مباشرة بجميع افراد المجتمع .

واعرب جهانغيري عن شكره وتقدير لخدمات الوزير السابق " حجتي" متمنيا له دوام النجاح والصحة .

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