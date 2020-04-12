الرئيس روحاني : النشاطات الاقتصادية قليلة الخطورة تستأنف في طهران السبت القادم

وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا ، اشار روحاني الى أن المحافظات الاخرى بدأت يوم أمس السبت تطبيق برنامج التباعد الاجتماعي الذكي من خلال انطلاق فعاليات المشاغل والأعمال القليلة الخطورة.
يتبع..
طهران/ 12 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن المشاغل والأعمال القليلة الخطورة من الناحية الصحية ستستأنف في محافظة طهران اعتبارا من يوم السبت القادم 18 ابريل مع مراعاة التعليمات الصحية .
وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا ، اشار روحاني الى أن المحافظات الاخرى بدأت يوم أمس السبت تطبيق برنامج التباعد الاجتماعي الذكي من خلال انطلاق فعاليات المشاغل والأعمال القليلة الخطورة.
يتبع..
تعليقك