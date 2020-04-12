١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١١:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83747556
٠ Persons

سمات

الرئيس روحاني : النشاطات الاقتصادية قليلة الخطورة تستأنف في طهران السبت القادم

الرئيس روحاني : النشاطات الاقتصادية قليلة الخطورة تستأنف في طهران السبت القادم

طهران/ 12 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن المشاغل والأعمال القليلة الخطورة من الناحية الصحية ستستأنف في محافظة طهران اعتبارا من يوم السبت القادم 18 ابريل مع مراعاة التعليمات الصحية .

وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا ، اشار روحاني الى أن المحافظات الاخرى بدأت يوم أمس السبت تطبيق برنامج التباعد الاجتماعي الذكي من خلال انطلاق فعاليات المشاغل والأعمال القليلة الخطورة.

يتبع..

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 17 =