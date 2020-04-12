آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الاحد 12 نيسان 2020 – الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات : 1,781469 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 108,883 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : 404,619
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 533,115 - الوفيات : 20,580 - المتعافون : 30,502
اسبانیا، المصابون : 163,027- الوفيات : 16,606- المتعافون : 59,109
ايطاليا، الاصابات :152,271 – الوفيات : 19,468- المتعافون : 32,534
فرنسا، المصابون :129,654 - الوفيات : 13,832- المتعافون : 26,391
المانيا ، المصابون : 125,452- الوفيات : 2,871 – المتعافون : 57,400
الصين، المصابون : 82,052 الوفيات : 3,339 - المتعافون : 77,575
بريطانيا، المصابون : 78,991 الوفيات : 9,875 المتعافون : 344
ایران، المصابون : 70,029 - الوفيات : 4,357 المتعافون 41,947
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