آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

بغداد/ 12 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي في تغريدة له اليوم الاحد علي تويتر، أن إيران تحترم دوما القانون والدستور العراقي وبالتالي فانها تدعم أي شخصية منتخبة على هذا الاساس.