١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83747693
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /12 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاحد، على الشكل التالي :

آخر تحديث : الاحد 12 نيسان 2020 – الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 1,781469 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 108,883 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : 404,619

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :   

آمریکا، المصابون : 533,115 - الوفيات :  20,580 - المتعافون : 30,502

اسبانیا، المصابون : 163,027- الوفيات :  16,606- المتعافون : 59,109

ايطاليا، الاصابات :152,271 – الوفيات : 19,468- المتعافون : 32,534

فرنسا، المصابون :129,654 - الوفيات : 13,832- المتعافون : 26,391

المانيا ، المصابون : 125,452- الوفيات : 2,871 – المتعافون : 57,400

الصين، المصابون : 82,052 الوفيات : 3,339 - المتعافون : 77,575

بريطانيا، المصابون : 78,991 الوفيات : 9,875 المتعافون :  344

ایران، المصابون : 70,029 -  الوفيات : 4,357 المتعافون 41,947

انتهى** 2344

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