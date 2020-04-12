صادرات بوشهر الى قطر تسجل نموا بنسبة 37 بالمائة

واضاف سيد حسين حسيني اليوم الاحد لمراسل وكالة ارنا انه خلال هذه المدة بلغ حجم الصادرات من موانئ محافظة بوشهر الى قطر 830 الف طن بقيمة 157 مليون دولار بزيادة قدرها 23 بالمائة وزنا و 37 بالمائة قيمة .

واوضح حسيني ان مجموع ماتم تصديره من موانئ المحافظة من السلع غير النفطية الى الخارج خلال العام الماضي بلغ سبعة مليارات و 600 مليون دولار .

وقال ان السلع المصدرة غیر النفطیة من محافظة بوشهر توزعت بین المحاصیل البتروكیمیاویة والاسمدة الكیمیاویة والاسمنت وكبریت وادوات الحفر والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية.

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