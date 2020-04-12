١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83747867
٠ Persons

سمات

صادرات بوشهر الى قطر تسجل نموا بنسبة 37 بالمائة

صادرات بوشهر الى قطر تسجل نموا بنسبة 37 بالمائة

بوشهر/ 12 نيسان / ابريل / ارنا – قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة بوشهر (جنوب)، ان حجم صادرات المحافظة الى قطر سجل نموا بنسبة 37 بالمائة خلال العام الايراني الماضي ( انتهى في 20مارس 2020) مقارنة بالعام الذي سبقه.

واضاف سيد حسين حسيني اليوم الاحد لمراسل وكالة ارنا انه خلال هذه المدة بلغ حجم الصادرات من موانئ محافظة بوشهر الى قطر 830 الف طن بقيمة 157 مليون دولار بزيادة قدرها 23 بالمائة وزنا و 37 بالمائة قيمة .

واوضح حسيني ان مجموع ماتم تصديره من موانئ المحافظة من السلع غير النفطية الى الخارج خلال العام الماضي بلغ سبعة مليارات و 600 مليون دولار .

وقال ان السلع المصدرة غیر النفطیة من محافظة بوشهر توزعت بین المحاصیل البتروكیمیاویة والاسمدة الكیمیاویة والاسمنت وكبریت وادوات الحفر والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 3 =