مسؤول روسي: كورونا أنهت حقبة تحكم الأمريكيين بالآخرين

وفي مقابلة مع مراسل إرنا في موسكو اليوم الأحد ، وصف "إيفان تيموفييف" الولايات المتحدة بأنها أكبر منتهك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، قائلا: بعد كورونا ، سنواجه عالما آخر، لأن مساحة غطرسة مسؤولي البيت الأبيض على الدول الأخرى قد باتت ضيقة ، وبالتالي فان العالم بحاجة الى نظام جديد، عالم يبحث فيه الأمريكيون عن أصدقاء جدد بدلا من الغطرسة والتسلط.

واشار المسؤول الروسي الى أن الولايات المتحدة فرضت على مدى الاربعين سنة الماضية ومن منطلق العداء، عشرات العقوبات الاقتصادية على بعض الدول، بما فيها إيران ، دون سبب واضح، ووضعت عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين على قائمة الحظر، فيما انه وفي ظل الظروف الجديدة وتفشي كورونا ، كان ينبغي أن ترفع الحظر عن إيران تضامنا مع المجتمع الدولي.

وقال تيموفييف إن إصرار الولايات المتحدة على استمرار العقوبات على إيران يرجع إلى جهل وطموح مسؤولي البيت الأبيض، مضيفا أن جهود الولايات المتحدة باءت بالفشل لأن العقوبات لم تغير أبدا سياسة طهران.

وصرح المسؤول الروسي بان الولايات المتحدة باتت اليوم في وضع أضعف مما كانت عليه في الماضي، وقد وجهت كورونا ضربة شديدة لموقفها العالمي.

ويعتقد تيموفيف أن قادة البيت الأبيض لا يستطيعون إملاء نواياهم تجاه البلدان الأخرى كما فعلوا في السابق، وأن حقبة التحكم الامريكي بالشؤون العالمية قد ولت.

وهو يعتقد ايضا أن القوى العالمية الجديدة الأخرى التي ظهرت قدرتها في السنوات الأخيرة ستقف أمام الولايات المتحدة وستتحدى هذا البلد لأن واشنطن لا تملك القدرة على

الاستجابة لهذه التحديات.

وتابع قائلا : سيتعين على الولايات المتحدة أن تتفاوض مع القوى العالمية بشأن أي قضية عالمية ، وقد أظهر الوضع حول انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية هذا بشكل جيد.

كما يعتقد المسؤول الروسي أن الشرق الأوسط سيكون مسرحا لتغيير كبير، وأن الولايات المتحدة ستضطر في نهاية المطاف إلى سحب معظم قواتها من المنطقة.

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