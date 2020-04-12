١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83747918
٠ Persons

سمات

مشاركة 88 بلدا بمسابقة للرسوم الكاريكاتيرية بموضوع كورونا في ايران

مشاركة 88 بلدا بمسابقة للرسوم الكاريكاتيرية بموضوع كورونا في ايران

طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا – شارك فنانون من 88 بلدا بمجموع 4 الاف و 200 رسم كاريكاتيري في المسابقة الدولية التي اقيمت في ايران بشكل افتراضي على الانترنت تحت عنوان " سنهزم كورونا".

وقال امين عام المسابقة الدولية "مسعود شجاعي" : بعد مرور 40 يوما من اعلان المسابقة اقيمت المنافسات بمشاركة 4 الاف و 200 رسم كاريكاتيري لفنانين من 88 دولة منهم 436 فنانا من ايران  و 82 من تركيا و 72 من الصين و 75 من الهند  و 70 من اندونيسيا و 48 من البرازيل و 30 من روسيا و 26 من صربيا و 25 من اوكرانيا .

واقيمت المسابقة بالتعاون بين موقع ايران كاريكاتير و جامعة شيراز للعلوم الطبية ووزارة الثقافة الارشاد الاسلامي و معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية ومركز الفنون الجميلة الايرانية .

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 10 =