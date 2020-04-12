ايران ضمن افضل 10 دول عالميا في مجال التعليم عبرالانترنت

واضاف كريمي اليوم الاحد في تصريح صحفي ان الاجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم الايراني خلال الشهرين الماضيين كان لها صدى عالميا وخاصة في مجال التعليم الافتراضي التي تم بشكل متمركز ومستمر حيث اعتبر المنظمات الدولية

ذات الشأن في مجال التعليم ايران ضمن افضل عشرة دول في مجال التعليم عبر الانترنت .

وبين انه كذلك فإن التعليم عبر التلفزيون كان هو الاخر تجربة قيمة اعتبرتها المنظمات العالمية بالناحجة والمؤثرة وطلبت الدول الاخرى تبادل التجارب مع ايران في ذلك .

وتشير تقارير اليونسكو انه منذ تفشي فيروس كورونا عالميا فإنه والى تاريخ 11 ابريل الحالي فإن مليار و 576 مليون و 21 الف و 818 طالب من 188 دولة طالب تم تعطيل مدارسهم وجامعاتهم وهذا العدد هو 91.3% من مجموع طلاب العالم .

وهناك دول قامت بانهاء العام الدراسي منها البرتغال والكويت وبريطانيا وباكستان وهناك دول اخرى من المحتمل انهاء العام الدراسي فيها هي اسبانيا وتركيا وازبكستان والهند وغيرها من الدول .

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