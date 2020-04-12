١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٣٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83748008
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جامعة ايرانية تقيم دورة لتعليم اللغة الروسية عبر الانترنت

جامعة ايرانية تقيم دورة لتعليم اللغة الروسية عبر الانترنت

طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا – اقامت جامعة علامة طباطبائي في اطار تعاونها مع جامعة اوستيا الشمالية دورة تعليم دولية للغة الروسية عبر الانترنت .

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لجامعة علامة طباطبائي بطهران انه واستمرارا لتعاونها مع جامعة اوستيا الشمالية الروسية فأن الجامعة اقامت اول دورة تعليم دولية للغة الروسية بشكل اونلاين عبر الانترنت.

و تشمل هذه الدورة التعليمية اربعة مجالات هي الادب الكلاسيكي والتيارات النشطة في اللغة الروسية المعاصرة وتاريخ اللغة الروسية وادب الاطفال .

وهناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين جامعتي علامة طباطبائي و اوستيا الشمالية تنص على التعاون المشترك في المجال الثقافي و في هذا الاطار  اقامت الجامعة الروسية قبل نحو عاميين دورة لتعليماللغة الفارسية .

انتهى**م م**

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