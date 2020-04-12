جامعة ايرانية تقيم دورة لتعليم اللغة الروسية عبر الانترنت

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لجامعة علامة طباطبائي بطهران انه واستمرارا لتعاونها مع جامعة اوستيا الشمالية الروسية فأن الجامعة اقامت اول دورة تعليم دولية للغة الروسية بشكل اونلاين عبر الانترنت.

و تشمل هذه الدورة التعليمية اربعة مجالات هي الادب الكلاسيكي والتيارات النشطة في اللغة الروسية المعاصرة وتاريخ اللغة الروسية وادب الاطفال .

وهناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين جامعتي علامة طباطبائي و اوستيا الشمالية تنص على التعاون المشترك في المجال الثقافي و في هذا الاطار اقامت الجامعة الروسية قبل نحو عاميين دورة لتعليماللغة الفارسية .

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