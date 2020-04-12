قادة الحرس الثوري خصصوا 20 بالمئة من رواتبهم لدعم المتضررين بفيروس كورونا

واضاف العميد شريف اليوم الاحد، انه في ضوء المناورة التي اطلقتها قوات التعبئة الشعبية (البسيج) بعنوان "المساعدات الايمانية" وتلبية لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية (دام ظله) لدعم الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، فقد قرر قادة الحرس الثوري ان يخصصوا 20 بالمئة من رواتبهم الشهرية لمساعدة الاشخاص الذين فقدوا اعمالهم جراء انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

ولفت المتحدث باسم الحرس الثوري، الى ان جميع المنتسبين الى الحرس اكدوا استعدادهم ايضا للمساهمة في هذه المناورة الايمانية.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 71 الفا و686 شخصا ، والمتوفين 4474 شخصا، وان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 الفا و894 شخصا لغاية الان

انتهى ** ح ع